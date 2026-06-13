أخبار اليمن : أمطار وأجواء حارة الـ 48 ساعة المقبلة

أمطار وأجواء حارة الـ 48 ساعة المقبلةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب والسهول والمناطق الساحلية خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، غرب ذمار، المحويت، حجة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات محافظتي الضالع ولحج وغرب كل من صعدة، عمران، صنعاء وأجزاء من سهل تهامة.

ويتوقع أيضاً أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما نبه من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة.