اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط

الدولار يتجه لخسارة أسبوعية

الدولار يتجه لخسارة أسبوعية

أمريكا تبدأ المونديال بقوة

أمريكا تبدأ المونديال بقوة

3756 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

3756 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 72,993

ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 72,993

عادات يوميّة ضروريّة للوقاية من الخرف!

عادات يوميّة ضروريّة للوقاية من الخرف!

الرئيسية أخبار مصرية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 12:30 صباحاً -  

تلقي  السيد الدكتور. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مساء اليوم السبت ١٣ يونيو اتصالا هاتفيا من السيد ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، يوم السبت ١٣ يونيو، وذلك في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية.

 

تناول الاتصال آخر تطورات مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، والاتصالات الأخيرة الجارية  للتوصل الي الاتفاق المنشود بين الجانبين الأمريكي والإيراني بما يسهم فى خفض التصعيد وانهاء الحرب وتدشين مرحلة جديدة من الامن والاستقرار فى المنطقة.  

 

وجدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال ترحيب مصر بهذا الاتفاق والحرص على بذل كافة الجهود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل لاتفاق نهائى يراعى شواغل كافة الأطراف، مشددا على ضرورة اغتنام هذه الفرصة من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي.

 

ومن جانبه، اشاد السيد ستيف ويتكوف بالجهود المكثفة التى بذلتها الأطراف الاقليمية، ومن بينها مصر، للتوصل للاتفاق، معربا عن تطلعه ان يؤدى الاتفاق إلى دعم الامن والاستقرار فى المنطقة.

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

أخبار ذات صلة

0 تعليق