3756 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

3756 شهيداً في لبنان منذ 2 مارسارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي إلى 3756 شهيداً و11632 مصاباً.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، استشهاد 45 شخصاً وإصابة 149 آخرين خلال الـ48 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان منذ 2 مارس الماضي إلى 3756 شهيدا و11632 مصابا.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء والجرحى من العاملين في الرعاية الصحية ارتفع إلى 133 شهيداً و402 جرحى.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق جنوب لبنان، وسط أضرار مادية في الممتلكات والبنى التحتية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخرا عن توصل لبنان والكيان الإسرائيلي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عقب اختتام جولة رابعة لمفاوضيهما بالعاصمة واشنطن، لكن جيش الاحتلال واصل عدوانه على مناطق واسعة من الأراضي اللبنانية.