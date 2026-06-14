أمريكا تبدأ المونديال بقوة

أمريكا تبدأ المونديال بقوةاستهل المنتخب الأمريكي مشواره في كأس العالم 2026 بانتصار كبير على نظيره باراغواي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة الرابعة.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا عبر هدف عكسي سجله داميان بوباديلا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة، ليكون أول هدف عكسي في النسخة الحالية من البطولة.

وعزز فولارين بالوغون تقدم المنتخب الأمريكي بإحرازه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (31) و(45+5)، ليصبح أول لاعب يسجل ثنائية في مونديال 2026، فيما قلص ماوريسيو الفارق لباراغواي في الدقيقة (73)، قبل أن يختتم جيوفاني رينا رباعية المنتخب الأمريكي في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بتلك النتيجة، حصل منتخب الولايات المتحدة على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمونديال الحالي، فيما بقي رصيد منتخب باراغواي خالياً من النقاط.