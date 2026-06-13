أخبار اليمن : 83835 مهاجراً أفريقياً وصلوا اليمن منذ بداية 2026م

83835 مهاجراً أفريقياً وصلوا اليمن منذ بداية 2026مكشفت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عن وصول 83835 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت المنظمة الأممية في تقرير حديث لها، أنها سجلت خلال مايو الماضي دخول 11587 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن، بنسبة انخفاض قدرها 22% مقارنة بالشهر السابق (14834).

وأفاد التقرير بأن جيبوتي كانت نقطة المغادرة الأساسية للمهاجرين الوافدين إلى اليمن الشهر الماضي وبنسبة 66% من إجمالي تدفقات الوصول، مقابل 28% قدموا من الصومال، و6% من سلطنة عُمان.

وذكر أن 96% من الوافدين الأفارقة إلى اليمن خلال الشهر الماضي هم من الإثيوبيين (11176)، و4% صوماليين (411)، ومثّل الرجال 66% من الإجمالي العام، والنساء 17%، والأطفال 17%.

ووفقاً للتقرير الأممي فقد ارتفع عدد المهاجرين الأفارقة الواصلين إلى اليمن منذ بداية العام الجاري إلى 83 ألفاً و835 مهاجراً، أغلبهم من الإثيوبيين.