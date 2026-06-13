أخبار اليمن : نائب وزير الخارجية: الضغط الأممي لن يغير مواقفنا

نائب وزير الخارجية: الضغط الأممي لن يغير مواقفنابحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو راس، مع مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، محمد الغنام، مجالات التعاون بين الوزارة والمكتب.

وخلال اللقاء عبر نائب وزير الخارجية عن رفض البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن والبيان المنسوب للأمين العام للأمم المتحدة بشأن المضبوطين من موظفي الأمم المتحدة على ذمة أعمال التجسس.

وأكد أن التعامل مع الموضوع يتم وفقاً للقوانين النافذة والإجراءات القضائية المعمول بها، وبما يكفل الحفاظ على أمن وسيادة البلد.

وشدّد على أن الضغوط لن تؤثر على مواقف صنعاء بل ستنعكس سلباً على العلاقة مع الأمم المتحدة وتقوّض الجهود الرامية إعادة بناء الثقة بالمنظمة الدولية.

وأشاد أبو راس بالدور الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص في إنجاح اتفاق تبادل الأسرى، مؤكداً التزام صنعاء بترجمة الاتفاق على أرض الواقع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحه.

كما أكد ضرورة اضطلاع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بدوره في الدفع بعملية السلام، واتخاذ خطوات عملية وملموسة تسهم في بناء الثقة وتهيئة البيئة الملائمة لتحقيق سلام عادل وشامل وإنهاء المعاناة التي يتكبدها الشعب اليمني منذ ما يربو عن عقد من الزمان.

بدوره، جدّد مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، التأكيد على الالتزام بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن.