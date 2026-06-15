أخبار اليمن : صنعاء تعلن غداً الثلاثاء إجازة رسمية

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صنعاء تعلن غداً الثلاثاء إجازة رسمية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، أن يوم غد الثلاثاء الأول من محرم 1448هـ الموافق 16 يونيو 2026م إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام. صنعاء تعلن غداً الثلاثاء إجازة رسميةأعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، أن يوم غد الثلاثاء الأول من محرم 1448هـ الموافق 16 يونيو 2026م إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام. وأوضحت الوزارة في بيان أن ذلك جاء استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م المـــادة رقــم (3) الفقرة رقم (3) بشأن الإجازات والعطل الرسمية. ورفعت وزارتا الخـدمة المدنية والإعلام، بهذه المناسبة، أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء، وجميع أبناء الشعب اليمني، ومنتسبي مؤسستي الجيش والأمن المرابطين في مواقع الشــرف والبطولة والتضحية والفداء.

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