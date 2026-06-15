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أخبار اليمن : اليابان تُجبر هولندا على التعادل

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أخبار اليمن : اليابان تُجبر هولندا على التعادل

أخبار اليمن : اليابان تُجبر هولندا على التعادل

دوت الخليج -
اليابان تُجبر هولندا على التعادل
فرض منتخب اليابان تعادلاً قاتلاً على نظيره الهولندي 2-2 يوم الاثنين، في مباراة مثيرة بافتتاح منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

تقدم منتخب هولندا في النتيجة مرتين بهدفي فيرجيل فان دايك وكريسينسيو سامرفيل في الدقيقتين 51 و64، ورد منافسه بهدفي كايتو ناكامورا ودايتشي كامادا في الدقيقتين 57 و89، ليحصل كل فريق على نقطة.

وستلعب هولندا ضد السويد في مواجهة أوروبية خالصة بالجولة الثانية يوم 20 يونيو، بينما سيلتقي منتخب اليابان تونس فجر اليوم التالي.

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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