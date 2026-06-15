أخبار اليمن : اليابان تُجبر هولندا على التعادل

اليابان تُجبر هولندا على التعادلفرض منتخب اليابان تعادلاً قاتلاً على نظيره الهولندي 2-2 يوم الاثنين، في مباراة مثيرة بافتتاح منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

تقدم منتخب هولندا في النتيجة مرتين بهدفي فيرجيل فان دايك وكريسينسيو سامرفيل في الدقيقتين 51 و64، ورد منافسه بهدفي كايتو ناكامورا ودايتشي كامادا في الدقيقتين 57 و89، ليحصل كل فريق على نقطة.

وستلعب هولندا ضد السويد في مواجهة أوروبية خالصة بالجولة الثانية يوم 20 يونيو، بينما سيلتقي منتخب اليابان تونس فجر اليوم التالي.