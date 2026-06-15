محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو فى مباراة النمسا والأردن بكأس العالم

محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو فى مباراة النمسا والأردن بكأس العالم

إعلام النواب توصى بزيادة سنوية ثابتة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

إعلام النواب توصى بزيادة سنوية ثابتة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

قبل مبارة اليوم.. تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا فى كأس العالم 2026

قبل مبارة اليوم.. تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا فى كأس العالم 2026

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيطالي عمق العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيطالي عمق العلاقات بين البلدين

أخبار اليمن : مونديال 2026: عواصف رعدية تسبق هذه المباراة

أخبار اليمن : مونديال 2026: عواصف رعدية تسبق هذه المباراة

أخبار اليمن : 73 ألف شهيد حصيلة العدوان على غزة

أخبار اليمن : 73 ألف شهيد حصيلة العدوان على غزة

الذهب يرتفع بأكثر من 2%

الذهب يرتفع بأكثر من 2%

تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا فى كأس العالم

تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا فى كأس العالم

وزير الخارجية يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط

وزير الخارجية يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط

رياح شديدة تكشف كواكب ملائمة للحياة خارج الأرض

رياح شديدة تكشف كواكب ملائمة للحياة خارج الأرض

الرئيسية أخبار عربية

الذهب يرتفع بأكثر من 2%

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الذهب يرتفع بأكثر من 2%

الذهب يرتفع بأكثر من 2%

دوت الخليج -
الذهب يرتفع بأكثر من 2%
ارتفع الذهب ‌بأكثر من اثنين بالمئة اليوم، بعد التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ما دفع أسعار النفط إلى ‌التراجع وهدأت المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.5 بالمئة ‌إلى 4322.87 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوى له منذ التاسع من يونيو.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 2.5 بالمئة إلى 4344.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.6 بالمئة إلى 70.39 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 3.3 بالمئة إلى 1773.70 دولار، كما زاد البلاديوم 3.3 بالمئة إلى 1324.75 دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يرتفع بأكثر من 2% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

أخبار ذات صلة

0 تعليق