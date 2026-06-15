الذهب يرتفع بأكثر من 2%
ارتفع الذهب بأكثر من اثنين بالمئة اليوم، بعد التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ما دفع أسعار النفط إلى التراجع وهدأت المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.5 بالمئة إلى 4322.87 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوى له منذ التاسع من يونيو.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 2.5 بالمئة إلى 4344.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.6 بالمئة إلى 70.39 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 3.3 بالمئة إلى 1773.70 دولار، كما زاد البلاديوم 3.3 بالمئة إلى 1324.75 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يرتفع بأكثر من 2% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق