الذهب يرتفع بأكثر من 2%ارتفع الذهب ‌بأكثر من اثنين بالمئة اليوم، بعد التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ما دفع أسعار النفط إلى ‌التراجع وهدأت المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.5 بالمئة ‌إلى 4322.87 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوى له منذ التاسع من يونيو.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 2.5 بالمئة إلى 4344.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.6 بالمئة إلى 70.39 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 3.3 بالمئة إلى 1773.70 دولار، كما زاد البلاديوم 3.3 بالمئة إلى 1324.75 دولار.