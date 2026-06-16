أخبار اليمن : تعادل مثير بين إيران ونيوزيلندا يشعل المجموعة السابعة

تعادل مثير بين إيران ونيوزيلندا يشعل المجموعة السابعةفرض التعادل الإيجابي 2-2 نفسه على مواجهة إيران ونيوزيلندا، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، ليزداد الصراع اشتعالًا في المجموعة التي تضم أيضًا منتخبي مصر وبلجيكا.

دخل منتخب إيران المباراة بقوة وضغط على كل الخطوط، إلا أن نظيره النيزيلندي باغته ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق إيلايجا جاست في الدقيقة السابعة، بعدما استغل تمريرة متقنة من كريس وود وأسكن الكرة شباك الحارس علي رضا بيرانفاند.

حاول المنتخب الإيراني العودة إلى أجواء اللقاء عبر عدة محاولات هجومية، أبرزها تسديدة مهدي طارمي التي ارتطمت بالقائم، قبل أن ينجح رامين رضائيان في إدراك التعادل بالدقيقة 32 مستغلًا كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، عاد منتخب نيوزيلندا ليتقدم مجددًا في النتيجة، بعدما سجل إيلايجا جاست هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 54 إثر تمريرة جديدة من القائد كريس وود.

ورفض المنتخب الإيراني الاستسلام، وواصل ضغطه بحثًا عن العودة، لينجح محمد محبي في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 64 برأسية متقنة بعد عرضية مميزة من رامين رضائيان.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في دقائقها الأخيرة، وسط محاولات متبادلة من المنتخبين لخطف هدف الفوز، إلا أن النتيجة ظلت على حالها حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، حصد كل من إيران ونيوزيلندا نقطة واحدة، ليتساويا مع مصر وبلجيكا اللذين تعادلا أيضًا بنتيجة 1-1 في الجولة ذاتها.

وأصبحت جميع منتخبات المجموعة السابعة تمتلك نقطة واحدة عقب الجولة الأولى، ما يزيد من أهمية المواجهات المقبلة في سباق التأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026.

المصدر_كوورة