أخبار اليمن : الأرصاد: أمطار متفرقة وخفيفة وطقس حار

الأرصاد: أمطار متفرقة وخفيفة وطقس حارتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة وخفيفة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، وطقساً حاراً في الصحارى والسهول والسواحل خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية بأن من المتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وهطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الغربية مع إمكانية تكون الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء منها.

ويُحتمل أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، حاراً ورطباً حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في السهول والمناطق الساحلية بين 37 - 42 درجة مئوية.

مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية ومتفرقة على سهل تهامة.

والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن تصل أقصى سرعة لها إلى 34 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية يُتوقع طقس صحو وحار إلى شديد الحرارة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 - 45 درجة مئوية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

ونبه المركز المواطنين في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية والهضاب الداخلية من الطقس الحار والشديد الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن.