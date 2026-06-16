خام برنت يهبط دون 80 دولاراً

خام برنت يهبط دون 80 دولاراً

طرق حجز تذاكر القطارات ووسائل الدفع المتاحة من السكك الحديدية

طرق حجز تذاكر القطارات ووسائل الدفع المتاحة من السكك الحديدية

وزارة الصحة: 16 مبادرة رئاسية تغطى مختلف المراحل العمرية والاحتياجات الصحية

وزارة الصحة: 16 مبادرة رئاسية تغطى مختلف المراحل العمرية والاحتياجات الصحية

أنظمة الصيام المتقطع التي يتبعها النجوم.. هل تناسب الجميع؟

أنظمة الصيام المتقطع التي يتبعها النجوم.. هل تناسب الجميع؟

حريق هائل يلتهم عددا من المبانى على الطريق الدائري قبل نزلة أثر النبي

حريق هائل يلتهم عددا من المبانى على الطريق الدائري قبل نزلة أثر النبي

رئيس الوزراء يلقى كلمة مصر باجتماع رؤساء دول وحكومات أفريقيا حول تفشى إيبولا

رئيس الوزراء يلقى كلمة مصر باجتماع رؤساء دول وحكومات أفريقيا حول تفشى إيبولا

رئيس الوزراء يشهد إطلاق موسوعة الوزارات المصرية منذ عام 1922

رئيس الوزراء يشهد إطلاق موسوعة الوزارات المصرية منذ عام 1922

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وزير الصناعة يبحث مع شركة جيد تكستايل إيجيبت خططها للتوسع في السوق المصري

وزير الصناعة يبحث مع شركة جيد تكستايل إيجيبت خططها للتوسع في السوق المصري

مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في مدينة القدس المحتلة

مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في مدينة القدس المحتلة

الرئيسية أخبار عربية

خام برنت يهبط دون 80 دولاراً

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
دوت الخليج -
خام برنت يهبط دون 80 دولاراً
تراجعت أسعار خام برنت إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وسط توقعات بزيادة المعروض العالمي في أعقاب الاتفاق الأمريكي الإيراني.

وأدى الاتفاق المرتقب، المقرر توقيعه بين الجانبين في سويسرا يوم الجمعة القادم، إلى تعزيز التوقعات بعودة الإمدادات النفطية، ما دفع عددًا من البنوك العالمية إلى خفض توقعاتها لأسعار الخام، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في مؤشرات أسواق الطاقة.

وانخفض خام برنت بنسبة وصلت إلى 4 بالمائة، متجهًا نحو أطول موجة تراجع له خلال العام الجاري، ويأتي هذا التراجع في ظل ترقب الأسواق لما ستسفر عنه المحادثات وانعكاساتها المحتملة على حركة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات النفطية العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خام برنت يهبط دون 80 دولاراً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

أخبار ذات صلة

0 تعليق