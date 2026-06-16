خام برنت يهبط دون 80 دولاراً
تراجعت أسعار خام برنت إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وسط توقعات بزيادة المعروض العالمي في أعقاب الاتفاق الأمريكي الإيراني.
وأدى الاتفاق المرتقب، المقرر توقيعه بين الجانبين في سويسرا يوم الجمعة القادم، إلى تعزيز التوقعات بعودة الإمدادات النفطية، ما دفع عددًا من البنوك العالمية إلى خفض توقعاتها لأسعار الخام، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في مؤشرات أسواق الطاقة.
وانخفض خام برنت بنسبة وصلت إلى 4 بالمائة، متجهًا نحو أطول موجة تراجع له خلال العام الجاري، ويأتي هذا التراجع في ظل ترقب الأسواق لما ستسفر عنه المحادثات وانعكاساتها المحتملة على حركة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات النفطية العالمية.
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