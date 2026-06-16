أخبار اليمن : 98 شهيداً ومصاباً في لبنان خلال 24 ساعة

98 شهيداً ومصاباً في لبنان خلال 24 ساعةأعلنت الصحة اللبنانية، الثلاثاء، تسجيل 28 شهيداً و70 مصاباً في قصف إسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي الصادر عنها، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم، باتت 3826 شهيداً و11851 جريحاً".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل الثلاثاء تنفيذ عمليات قصف وتفجير في مناطق متفرّقة جنوبي لبنان، متجاهلا التفاهم الأمريكي الإيراني بإنهاء العمليات العسكرية الذي يشمل لبنان.

ومساء الأحد، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق بينهما بوساطة باكستانية يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات وضمنها لبنان، وفتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران، على أن يتم توقيع الاتفاق في سويسرا الجمعة المقبلة.