أخبار اليمن : البرازيل تصعق اليابان وتبلغ دور الـ16

البرازيل تصعق اليابان وتبلغ دور الـ16قلبت البرازيل بطلة العالم 5 مرات، الطاولة على اليابان 2-1 في الوقت القاتل الإثنين في هيوستن، وشقّت طريقها بصعوبة إلى دور الـ16 في مونديال 2026 لكرة القدم.

وتقدمت اليابان أولاً عبر سانو بعد مرور 29 دقيقة من بداية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل كاسميرو هدف التعادل بعد 9 دقائق من بداية الحصة برأسية سكنت شباك الحارس سوزوكي.

وبينما كان المنتخبان يستعدان لخوض الأشواط الإضافية سجل البديل غابرييل مارتينيلي هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليتأهل أبطال العالم 5 مرات لثمن النهائي، إذ ينتظرون الفائز من مباراة النرويج وكوت ديفوار.