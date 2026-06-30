النائب أمير الجزار يطالب بزيادة علاوة غلاء المعيشة وصرف علاوة استثنائية لأصحاب المعاشات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 01:24 صباحاً -

أكد النائب أمير الجزار، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون زيادة العلاوة الدورية، معترضًا على قيمة علاوة غلاء المعيشة البالغة 750 جنيهًا، مؤكدًا أنها لم تعد كافية في ظل الارتفاعات المتتالية في الأسعار.

وقال "الجزار" في كلمته بالجلسة العامة اليوم، إن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات وما تبعها من ارتفاع في تكاليف النقل والسلع والخدمات أضعفت القيمة الحقيقية للعلاوة، مشيرًا إلى أن مبلغ 750 جنيهًا لن يواكب الزيادات الحالية أو المقبلة في الأسعار.

وطالب النائب بضرورة إلزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 8000 جنيه، مؤكدًا أن العديد من المؤسسات لا تزال غير ملتزمة به، وهو ما يضاعف الأعباء على العاملين في القطاع الخاص.

كما ناشد الحكومة ووزارة المالية، ومن خلال مجلس النواب رئيس الجمهورية، بإقرار علاوة استثنائية لأصحاب المعاشات، مقترحًا أن تكون بقيمة 1000 جنيه أو أي قيمة مناسبة، لمساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار.