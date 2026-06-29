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الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط

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الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط

الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط

دوت الخليج -
الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط
تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع ارتفاع أسعار النفط، مما أثار مخاوف بشأن التضخم ‌وعزز التوقعات برفع الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.03 بالمئة إلى 4045.95 ‌دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس.

وسجل المعدن النفيس أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.21 بالمئة إلى 58.4467 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.88 بالمئة إلى 1584 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.07 بالمئة إلى 1208.28 دولار.

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امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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