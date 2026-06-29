الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط

الذهب يتراجع مع ارتفاع النفطتراجعت أسعار الذهب اليوم، مع ارتفاع أسعار النفط، مما أثار مخاوف بشأن التضخم ‌وعزز التوقعات برفع الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.03 بالمئة إلى 4045.95 ‌دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس.

وسجل المعدن النفيس أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.21 بالمئة إلى 58.4467 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.88 بالمئة إلى 1584 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.07 بالمئة إلى 1208.28 دولار.