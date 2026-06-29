الدولار يتجه لأكبر أداء شهري منذ عام

الدولار يتجه لأكبر أداء شهري منذ عامسجل الدولار ‌زيادة طفيفة اليوم، لكنه لا يزال في ‌طريقه لتحقيق أكبر مكاسبه الشهرية منذ ما يقرب من عام، على خلفية التوتر في منطقة الشرق الأوسط وقبل صدور بيانات الوظائف التي قد تحدد ‌مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

واستقر اليورو عند 1.1387 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له في 13 شهرا مقابل الدولار الأسبوع الماضي، وهو في طريقه لتسجيل انخفاض شهري 2.3 بالمئة.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3198 دولار، مسجلا انخفاضا شهريا اثنين بالمئة.

وسجل الدولار الأسترالي، الذي يتأثر بمدى الإقبال على المخاطرة، 0.6885 دولار أمريكي، بانخفاض 0.1 بالمئة في ‌بداية ‌التعاملات، ‌وهو في طريقه لتسجيل انخفاض شهري 4.1 بالمئة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الدولار النيوزيلندي الذي استقر عند 0.5635 دولار ‌أمريكي، مسجلا هبوطا شهريا 5.9 بالمئة.

وسجل الين في أحدث تعاملات 161.75 مقابل الدولار، لتواصل العملة اليابانية التراجع والاقتراب من أدنى مستوى لها ‌منذ 40 عاما.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء ;العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو ارتفاعا طفيفا إلى 101.36.

ويتجه المؤشر حاليا لتحقيق زيادة 2.5 بالمئة خلال يونيو، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع شهري منذ يوليو من العام الماضي.