أخبار اليمن : اعتقال 65 طالبا بالثانوية العامة منذ مطلع 2026

اعتقال 65 طالبا بالثانوية العامة منذ مطلع 2026قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 65 طالبا وطالبة بالثانوية العامة في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام الجاري، بينهم أربعة اعتُقلوا منذ بدء الامتحانات، فيما حُوِّل أحدهم إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

وأشار النادي في بيان، إلى أن بين المعتقلين أربعة طلاب اعتُقلوا خلال فترة الامتحانات، في إطار تصعيد يستهدف الطلبة الفلسطينيين وحرمانهم من التقدم لامتحانات الثانوية العامة، مضيفا أن أحد الطلبة حُوِّل إلى الاعتقال الإداري، فيما أُصيب طالب آخر بجروح قبل اعتقاله، لافتا إلى أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سياسة تستهدف الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.

وأوضح أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حملات الاعتقال بحق الطلبة، ضمن عمليات واسعة طاولت عشرات آلاف الفلسطينيين"، وحوّلت المسار التعليمي لطلبة الثانوية العامة إلى ما وصفه بـ"محطة للتنكيل والحرمان من أداء الامتحانات"، مؤكدا أن هذا التصعيد لم يقتصر على الاعتقال، بل شمل حرمان الطلبة والأطفال داخل السجون من حقهم في التعليم، بعدما سلبتهم سلطات السجون هذا الحق الذي ناضل الأسرى لسنوات من أجل انتزاعه.

وأضاف أن منظومة السجون الإسرائيلية تمارس سياسات التعذيب والإذلال والتنكيل بحق الأسرى، بمن فيهم الأطفال والطلبة، داعيا المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف استهداف الطلبة الفلسطينيين وضمان حقهم في التعليم وحمايتهم من الانتهاكات.

ووفق معطيات فلسطينية، أسفرت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة منذ الثامن من أكتوبر 2023، عن استشهاد أكثر من 1173 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 واعتقال نحو 23 ألفا.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يعانون التجويع والتعذيب والإهمال الطبي، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم خلال فترات الاحتجاز، وفقا لتقارير حقوقية.