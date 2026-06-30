أخبار اليمن : سببٌ خفي لمشاكل ارتفاع ضغط الدم

سببٌ خفي لمشاكل ارتفاع ضغط الدمأظهرت دراسة علمية حديثة أن الاستهلاك المنتظم لعصائر الفاكهة والمشروبات السكرية في مرحلة الطفولة يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم في سن البلوغ.

توصّل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد تحليل بيانات أكثر من 25 ألف مشارك، خضعوا للمتابعة على مدى 25 عاما، وكان المشاركون يدلون بشكل دوري بمعلومات تتعلق بتفاصيل نظامهم الغذائي، بما في ذلك استهلاكهم للمشروبات الغازية، والمشروبات الرياضية، والعصائر، والفواكه الطازجة.

وأظهرت النتائج الأشخاص الذين كانوا يتناولون حصتين يوميا على الأقل من المشروبات السكرية، كان خطر إصابتهم بارتفاع الضغط في المستقبل أعلى بنسبة 52% مقارنة بمن يستهلكونها أقل من 3 مرات أسبوعيا، كما ارتبط تناول كل حصة يومية إضافية من المشروبات الغازية بزيادة الخطر بنسبة 23%، بينما بلغت النسبة للمشروبات الرياضية 36%.

وكشفت الدراسة عن نتائج غير متوقعة حول تناول العصائر الطبيعية، إذ تبين أن من يستهلكون ما لا يقل عن حصة ونصف يوميا من هذه العصائر، كان خطر إصابتهم بارتفاع الضغط أعلى بنسبة 35%، وكان الارتباط أكثر وضوحا مع عصير البرتقال تحديدا، حيث ارتبطت كل حصة يومية منه بزيادة الخطر بنسبة 20%.

في المقابل، لم تظهر الفواكه الكاملة أي تأثير سلبي مماثل، بل على العكس، أشارت حسابات الباحثين إلى أن استبدال حصة يومية واحدة من المشروبات السكرية بالفواكه الطازجة يمكن أن يخفض خطر ارتفاع الضغط بنسبة 22%، بينما يصل هذا الانخفاض إلى 19% عند استبدال العصير بالفواكه.

وشدد مؤلفو الدراسة على أن صحة القلب والأوعية الدموية تتطلب إعطاء الأولوية لتناول الفواكه كاملة، مع التقيد باستهلاك معتدل للمشروبات المحلاة وحتى العصائر الطبيعية 100%.