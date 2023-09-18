الرئيس الجزائري يستقبل نظيره الفلسطيني بنيويورك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 سبتمبر 2023 10:27 صباحاً - استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، صباح اليوم الإثنين بنيويورك، نظيره الفلسطيني، محمود عباس.

وجاء هذا اللقاء، الذي تم بمقر إقامة الرئيس عبد المجيد تبون، عشية انطلاق الدورة الـ 78 للجمعية العامة للامم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وحضر هذا اللقاء عن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، والمندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، ومن الجانب الفلسطيني فقد حضر كل من وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور.

وأطلع عباس نظيره على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى ممارسات الاحتلال وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني، والتي تقوض فرص السلام وحل الدولتين.

وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى قضايا دولية وإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مثمنا مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.

وشكر الجزائر على مواقفها الثابتة والداعمة لدولة فلسطين وشعبها، وعلى جهودها المباركة في مسألة المصالحة الوطنية.

من جانبه، أكد الرئيس الجزائري موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة بالحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وكان رؤساء العالم قد بدأوا بالتوافد إلى نيويورك، حيث مقر الأمم المتحدة للمشاركة بمداولات الجمعية العامة في دورتها الـ 78 والتي تبدأ غدا، حيث يلقي كل زعيم خطابا رسميا يمثل موقف بلاده من قضايا دولية.

ويشارك 11 زعيما عربيا في مناقشات الدورة الجديدة والتي تسمى بـ «الأسبوع رفيع المستوى» وأربعة رؤساء حكومات فيما البقية يمثلها وزراء الخارجية.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن الوفود العربية المشاركة، على مستوى الرؤساء أو رؤساء الحكومات والوزراء، هي الأردن وقطر والجزائر وجزر القمر وموريتانيا واليمن والسودان وفلسطين، إضافة الى المغرب وليبيا، ومشاركتهما على مستوى القيادة أمست غير مؤكدة بسبب الكوارث الطبيعية التي حلت ببلديهما.

كما تشارك الكويت ولبنان والعراق والصومال، على مستوى رؤساء الحكومات، فيما تشارك على مستوى وزراء الخارجية كل من دول: السعودية وجيبوتي والإمارات وعُمان وسورية والبحرين وتونس.