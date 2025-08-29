ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
تداولت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، قرب أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار بشكل عام وزيادة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للفائدة في سبتمبر إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند (3413.80) دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 23 يوليو, وزاد الذهب (3.6%) منذ بداية الشهر وحتى الآن.
واستقرت أيضًا العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند (3473.80) دولارًا.
وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.1%) لتصل إلى (39.02) دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة (0.2%) ليصل إلى (1356.69) دولارًا، واستقر البلاديوم عند (1102.75) دولار.
