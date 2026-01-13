الرياض - كتبت رنا صلاح - تعثر المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 14 عاما أمام نظيره الإماراتي 1-2، في لقاء ودي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملاعب الاتحاد الإماراتي، ضمن معسكره الخارجي في دبي، تأهباً للاستحقاقات المقبلة.

وجاء هدف المنتخب عبر خالد الخالدي د.61.

منتخب كرة القدم تحت 14عاما يتعثر أمام نظيره الإماراتي وديا

ومثل المنتخب في المباراة: احمد السيد، مجد أبو جودة، إبراهيم أبو حجر، وسيم الحرباوي، عبدالرحمن خير الله (ينال معالي)، أمير الزعبي (أحمد الشطرات)، زين الدين أبو الشعر، سيف عاشوري (أحمد الحسنات)، هاشم الزغير، وسام خلاوي (عمر نباص)، خالد الخالدي.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين، عند الخامسة مساء الخميس 15 الحالي، وعلى نفس الملعب، مع اختتام معسكر المنتخب في دبي.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت14، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.