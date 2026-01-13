أخبار اليمن : 3 شهداء بانفجار في صرواح مأرب

3 شهداء بانفجار في صرواح مأرباستشهد ثلاثة مواطنين اليوم، بانفجار مقذوف من مخلفات العدوان في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مدير مديرية صرواح مرعي العامري أن مقذوف من مخلفات العدوان انفجر خلال محاولة مجموعة من الشباب التعامل معه، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم.

وحث مدير المديرية المواطنين على عدم الاقتراب من هذه المخالفات لما تشكله من خطر على حياتهم.. داعيا الجهات المعنية إلى تطهير مناطق المديرية من مخلفات العدوان من الصواريخ والقذائف التي لم تنفجر.