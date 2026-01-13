نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطيب: تعظيم العائد من الأصول عبر شراكات مع القطاع الخاص بنظام «حق الانتفاع» مع الاحتفاظ بملكية الدولة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يناير 2026 11:03 مساءً - محمد أحمد _ قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء أ.ح دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية لمربع الوزارات بمنطقة وسط البلد، الذي يضم عددًا من مباني الوزارات، من بينها وزارات الإسكان، والإنتاج الحربي، والتموين، والعدل، وذلك لبحث استغلال هذه الأصول وتعظيم العائد منها بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال الصندوق السيادي الذي يرأس مجلس إدارته وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتأتي أعمال تطوير مربع الوزارات واستغلاله بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة التراثية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لها.

وأوضح المهندس حسن الخطيب أن الهدف الذي نعمل على تحقيقه من خلال الصندوق السيادي هو تعظيم العائد من هذه الأصول عبر شراكات مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، مع احتفاظ الدولة بالملكية.

تطوير مبنى وزارة الداخلية نواة لتحويل مباني الوزارات إلى مشروعات فندقية

وأكد أن مبنى وزارة الداخلية يُعد النواة لهذا المشروع، من خلال تحويله إلى مشروع فندقي وثقافي، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على دراسة استكمال تطوير باقي مباني الوزارات.

وأضاف وزير الاستثمار أن الدراسات الخاصة باستغلال مباني مربع الوزارات قد انتهت، بما في ذلك دراسة تحويلها إلى مشروعات فندقية وخدمية، لافتًا إلى أنه جارٍ تسليم المباني إلى الصندوق السيادي.

وأوضح، أن هناك تعاونًا وتنسيقًا تامًا بين جميع الجهات، من بينها محافظة القاهرة، من أجل سرعة استغلال هذه الأصول وإنهاء الإجراءات المرتبطة بذلك.

وأشار إلى أن هذه الجهود تتوازى مع جهود تطوير منطقة وسط القاهرة، حيث إن الشركة القابضة للتأمين التابعة للصندوق السيادي يتبعها نحو 300 مبنى في القاهرة الخديوية والإسكندرية، وهذه المباني ليست للبيع، وإنما يجرى تحويلها إلى مشروعات فندقية وخدمية بنظام حق الانتفاع، موضحًا أنه وجه شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بتطوير هذه المباني لتكون جاهزة للاستغلال.

فودة: تطوير وسط البلد ومربع الوزارات لضمان أفضل استغلال للمباني التراثية

ومن جانبه، قال اللواء خالد فودة إن هناك جهودًا كبيرة تبذلها محافظة القاهرة لتطوير منطقة وسط المدينة، وإن مربع الوزارات يُعد من المشروعات المهمة الجاري العمل عليها لضمان الاستغلال الأمثل لهذه الأصول.

فيما أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن استثمار منطقة وسط البلد بالقاهرة الخديوية، والاستغلال الأمثل لمقار الوزارات، يأتي في إطار خطة الدولة لإعادة الهوية البصرية للقاهرة، وذلك بالتعاون مع الصندوق السيادي.

صابر: الاستثمار الأمثل للمقرات يعيد الهوية البصرية للقاهرة بالتعاون مع الصندوق السيادي

وأوضح المحافظ أنه يجري التعاون بين المحافظة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وباقي الوزارات والجهات المعنية، من أجل حل أي معوقات بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الأصول، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة ستقدم كل الدعم اللازم لتسهيل الاستثمار في هذه المقرات.

ومن جهتها، أكدت نهى خليل، القائم بأعمال رئيس الصندوق السيادي، أن هناك تعاونًا بين الصندوق السيادي ومحافظة القاهرة لطرح المباني المقرر استغلالها على المستثمرين، ودراسة العروض المقدمة لضمان أفضل استغلال لها وبما يعظم العائد لصالح الدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطيب: تعظيم العائد من الأصول عبر شراكات مع القطاع الخاص بنظام «حق الانتفاع» مع الاحتفاظ بملكية الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.