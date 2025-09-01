انكماش نشاط المصانع في الصين
انكمش النشاط الصناعي في الصين في أغسطس الجاري، مسجلا خمسة أشهر متتالية من التراجع، وفقا لمسح رسمي صدر اليوم الاحد، بعد تمديد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يوما أخرى.
وقالت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء إن مؤشر مديري المشتريات الصيني في قطاع التصنيع ارتفع من 3ر49 في يوليو الماضي إلى 4ر49 في أغسطس، مما يشير إلى تباطؤ التراجع عن الشهر السابق.
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
وجاءت نتائج المسح بعد أسابيع من تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 90 يوما. لكن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة لا تزال تلوح في الأفق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انكماش نشاط المصانع في الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.