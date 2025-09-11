بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بـ 15.08 نقطة أي بنسبة 0.17 في المئة ليبلغ مستوى 8727.26 نقطة.

وتم تداول 498.5 مليون سهم عبر 26977 صفقة نقدية بقيمة 117.5 مليون دينار (نحو 358.3 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 36.30 نقطة، أي ما يعادل 0.46 في المئة، ليبلغ مستوى 7917.97 نقطة من خلال تداول 241.7 مليون سهم عبر 14548 صفقة نقدية بقيمة 41.12 مليون دينار (نحو 125.4 مليون دولار).

وكسب مؤشر السوق الأول 10.53 نقطة، بنسبة 0.11 في المئة ليبلغ مستوى 9360.38 نقطة من خلال تداول 256.8 مليون سهم عبر 12429 صفقة بقيمة 76.3 مليون دينار (نحو 232.7 مليون دولار).

كما أضاف مؤشر (رئيسي 50)، 36.09 نقطة أي بنسبة 0.45 في المئة ليبلغ مستوى 8112.86 نقطة من خلال تداول 182.3 مليون سهم عبر 9468 صفقة نقدية بقيمة 33.13 مليون دينار (نحو 101 مليون دولار).