صعود الأسهم الأوروبية
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم إذ يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية إلى جانب بيانات تضخم مهمة من الولايات المتحدة في وقت لاحق.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمائة إلى 553.03 نقطة، وقاد قطاع السلع الشخصية والمنزلية المكاسب مرتفعًا 0.5 بالمائة.
وصعد قطاع السلع الشخصية والمنزلية مدعومًا بارتفاع سهم شركة كيرينج 1.5 بالمائة، بعد أن أعلنت المجموعة المالكة لعلامة جوتشي أنها لن تشتري دار الأزياء الإيطالية فالنتينو بالكامل حتى عام 2028، مما يعني تأجيل تنفيذ صفقة باهظة كانت تثقل كاهل المجموعة المثقلة بالديون.
ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي الأوروبي قرارًا بشأن أسعار الفائدة في الساعة 1215 بتوقيت جرينتش.
ويرى معظم الاقتصاديين الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير، لكن المستثمرين سيركزون على تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بشأن كيفية تأثير التوترات التجارية والسياسية في القارة على آفاق التيسير النقدي في المستقبل.
وسيتحول تركيز المستثمرين في وقت لاحق اليوم، إلى بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعًا في الأسعار خلال أغسطس، لكن من المرجح ألا يؤثر ذلك على الخفض المرتقب لأسعار الفائدة الأسبوع القادم.
