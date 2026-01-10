أسهم أوروبا تغلق عند مستوى قياسي

أسهم أوروبا تغلق عند مستوى قياسيأغلقت الأسهم الأوروبية عند مستوى ​قياسي مرتفع اليوم، مدعومة بارتفاع قوي لأسهم شركة "جلينكور"، ما أسهم في دفع المؤشر ستوكس 600 لتسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية ​منذ مايو الماضي.

وقفز سهم جلينكور 10 بالمئة، وهو ما ساعد المؤشر ستوكس 600 على الصعود بنسبة واحد في المئة. وقادت أسهم التكنولوجيا صعود المؤشر ستوكس 600 خلال اليوم، وسجلت أفضل أداء أسبوعي لها منذ ما يقرب من عامين.

وارتفعت أسهم شركة إيه.إس.إم.إل الهولندية لصناعة معدات الرقائق 6.8 بالمئة وكانت أكبر الرابحين في مؤشر التكنولوجيا بعد أن رفع إتش.إس.بي.سي السعر المستهدف على السهم.

وارتفع سهم شركة إنفينيون الألمانية 2.‌4 ⁠بالمئة، بينما صعد سهم إس.تي. مايكرو إلكترونيكس 2.9 بالمئة.