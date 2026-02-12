انخفاض سعر الدولار مع ارتفاع الين

انخفاض سعر الدولار مع ارتفاع الينانخفض سعر الدولار اليوم نتيجة ارتفاع سعر الين الياباني واليوان الصيني والدولار الأسترالي، فيما يتحول تركيز المستثمرين إلى المجموعة التالية من بيانات الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة.

وأسهم تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع في ارتفاع الدولار مؤقتًا لكن المتداولين يعدون أحدث المؤشرات على متانة الاقتصاد الأمريكي دلالة على تحسن أوسع في النمو العالمي، ويضعون رهاناتهم على اليابان.

وصعد الين بما يزيد على 2.6 بالمائة منذ أن حقق الحزب الديمقراطي الحر بزعامة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزه في الانتخابات.

وجرى تداول الين عند مستوى قوي بلغ 152.55 مقابل الدولار في الجلسة الماضية قبل أن يتراجع قليلًا إلى 153.05 مقابل الدولار اليوم.

وأظهرت البيانات الصادرة الليلة الماضية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع بشكل غير متوقع في يناير الماضي مع انخفاض معدل الباحثين عن عمل إلى 4.3 بالمائة.

وتجاوز الدولار الأسترالي 71 سنتًا وعاد مرة أخرى إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

ومقابل الدولار، استقر اليورو عند 1.1875 والجنيه الإسترليني عند 1.3628 والدولار النيوزيلندي عند 0.6052.

وساعد الطلب من الشركات قبل العطلة وصول اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في 33 شهرًا عند 6.9057 مقابل الدولار يوم أمس، وبلغ في التعاملات الخارجية اليوم 6.9025 للدولار.

وهبط مؤشر الدولار الأسبوع الجاري 0.8 بالمائة إلى 96.852.