تعرف على المسئولين الجدد فى الحكومة السعودية بعد أوامر الإعفاء الملكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 06:30 مساءً - أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، عددا من الأوامر الملكية التى نصت على تعيين وزراء ومحافظين ومستشارين جدد بالحكومة السعودية، بعد إعفاء سابقين من توليها، وفقا لـ "واس".



من هم المسئولون الجدد فى حكومة المملكة؟



وجاء ضمن المعينين فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف وزيرًا للاستثمار، خلفاً لخالد الفالح.

وعُين خالد بن محمد بن ناصر اليوسف، في منصب النائب العام بمرتبة وزير، كما عُين علي بن أحمد بن محمد الأحيدب، رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير.

والأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.

والأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود حيث تم تعيينها مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

والأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.

وتعيين الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود محافظًا للدرعية بالمرتبة الممتازة.

والأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود نائبًا لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة.

وتعيين الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود عضوًا في مجلس الشورى.

وتعيين الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مستشارًا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.

وتعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

وتم تعيين عبد الله بن أحمد بن عبد الله المغلوث، نائباً لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.



أسماء بارزة فى مواقع مهمة بالمملكة



وجاء في الأوامر الملكية، إعفاء أحمد بن عبد العزيز بن البراهيم العيسى من منصب مدير عام المباحث العامة، بناءً على طلبه لظروفه الصحية.

وأعفي هيثم بن عبد الرحمن بن عبد الله العوهلي، من منصب نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعُيّن محافظاً لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمرتبة الممتازة.

وعُين سليمان بن محمد بن عبد الله القناص، مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، كما عُين عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين، مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

وعيّن ثامر بن محمد بن قالط الحربي، مساعداً لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة، كما عُيّن عبدالله بن فهد بن محمد بن فارس وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.

شملت الأوامر الملكية أيضاً، تعيين فواز بن زنعاف بن فواز السهلي، رئيساً للهيئة العامة للنقل بالمرتبة الممتازة.

وبدر بن براهيم بن براهيم السويلم، نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" بالمرتبة الممتازة.

كما تم تعيين عبد المحسن بن محمد بن حمود المزيد، نائباً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة، وسعد بن عواض بن رجاء الحربي، نائباً لوزير التعليم "للتعليم العام" بالمرتبة الممتازة.

وعُين فيحان بن فهد بن غازي السهلي، مديراً عاماً للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة، وسعد بن صالح بن محمد اللحيدان، مستشاراً بمكتب رئيس أمن الدولة بالمرتبة الممتازة.

وتمت ترقية اللواء خالد بن محمد بن غالب الذويبي، إلى رتبة فريق، وتم تعيينه نائباً لرئيس الحرس الملكي، كما رُقّي اللواء سليمان بن عبد العزيز بن إبراهيم الميمان، إلى رتبة فريق.