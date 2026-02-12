الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت القيادة الجنوبية الأميركية الخميس إن سفينة حربية أميركية وسفينة إمداد تابعة للبحرية اصطدمتا أثناء عملية التزود بالوقود بعد ظهر الأربعاء.

القيادة الجنوبية: تصادم سفينتين للبحرية الأميركية دون إصابات خطيرة

وذكر البيان الصادر عن القيادة الجنوبية، التي تشمل مناطق مسؤوليتها أميركا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، أن المدمرة تروكستون من فئة أرلي بيرك، المزودة بصواريخ موجهة، وسفينة الدعم القتالي السريع سابلاي اصطدمتا أثناء عملية تزويد بالوقود في البحر.



ولم يحدد البيان موقع الاصطدام.



وأضاف البيان أن "شخصين أصيبا بجروح طفيفة وحالتهما مستقرة".



وتابع البيان أن الحادث قيد التحقيق حاليا وأن السفينتين أبلغتا عن إبحارهما بأمان.



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أن الاصطدام وقع بالقرب من أميركا الجنوبية، مشيرة إلى أن السبب لم يتضح بعد.