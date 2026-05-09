الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية

الذهب يتجه لمكاسب أسبوعيةارتفع سعر الذهب بشكل طفيف اليوم، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية في ظل تراجع المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار تفاؤل المستثمرين إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 4700.80 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد الذهب 1.9 بالمائة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 4709.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 79.10 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 بالمائة إلى 2032.70 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1482.50 دولار.