الدولار يرتفع والين يستقر

الدولار يرتفع والين يستقرارتفع الدولار، اليوم، مقابل معظم العملات الرئيسة، في حين حافظ الين الياباني على استقراره إلى حد كبير في أعقاب تلميحات جديدة صادرة عن السلطات في طوكيو.

وقفزت أسعار النفط فارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ثلاثة بالمائة في التعاملات المبكرة، ما زاد من أجواء العزوف عن المخاطرة في أسواق العملات.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقارنة بعملات رئيسة أخرى قليلًا إلى 98.235.

ويتداول الجنيه الإسترليني عند 1.3555 دولار ويتجه نحو أول خسارة أسبوعية منذ مارس.

واستقر اليورو عند 1.1727 دولار ويتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع طفيف.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.72059 دولار وتداول الدولار النيوزيلندي عند 0.59365 دولار، ويتجهان لتسجيل مكاسب أسبوعية بفضل تحسن شهية المخاطرة في الأيام السابقة.

واستقر الين إلى حد كبير عند 156.995 في التعاملات الآسيوية المبكرة.