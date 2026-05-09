ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية

ارتفاع أسعار الغاز الأوروبيةشهدت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات، صباح اليوم الجمعة، بنسبة قاربت 2 بالمئة، لتقترب من مستوى 540 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك عقب تراجع سجلته الأسعار في جلسة التداول السابقة، بحسب بيانات بورصة لندن.

وافتتحت العقود الآجلة لشهر يونيو المقبل، وهي الأقرب استحقاقًا، وفق مؤشر "تي تي إف" الهولندي، أكبر مراكز تداول للغاز في أوروبا، عند مستوى 546.4 دولارا لكل ألف متر مكعب، بزيادة بلغت 3.2 بالمئة مقارنة بسعر التسوية السابق، حسب سبوتنبك.

واستقرت الأسعار عند 538.5 دولارا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1.7 بالمئة.

وتستند هذه الزيادة إلى سعر التسوية المسجل في الجلسة السابقة والبالغ 529.6 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وارتفع متوسط أسعار الغاز في أوروبا، خلال شهر مارس الماضي، بنحو 60 بالمئة، مقارنة بشهر فبراير الماضي، مدفوعًا بتصاعد التوترات والصراع في الشرق الأوسط، ليتجاوز مستوى 600 دولار لأول مرة منذ فبراير 2023.

في المقابل، تراجعت الأسعار خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة 14 بالمئة لتستقر قرب مستوى 540 دولارا لكل ألف متر مكعب.