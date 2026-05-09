هدنة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا

هدنة 3 أيام بين روسيا وأوكرانياوافقت روسيا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة 3 أيام تبدأ من يوم غدٍ السبت.

وكان ​الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة ٣ أيام بين روسيا وأوكرانيا اليوم بدءًا ⁠من التاسع وحتى 11 مايو الجاري.

وتبادل الطرفان الاتهامات ‌بانتهاك وقف إطلاق ​النار ⁠الذي أعلنته كل ​منهما على حدة، إذ ‌حملت موسكو وكييف ​إحداهما الأخرى مسؤولية خرق الهدنة.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال إن ‌الهدنة ستشمل وقف جميع ​الأنشطة العسكرية، بالإضافة ​إلى ‌تبادل ألف ⁠أسير من كل بلد.

وأعرب عن أمله أن يكون ​هذا بداية نهاية ⁠حرب​ طويلة جدا بين موسكو وكييف، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا مستمرًا ​في المحادثات لإنهاء الصراع بين البلدين.