هدنة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا
وافقت روسيا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة 3 أيام تبدأ من يوم غدٍ السبت.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة ٣ أيام بين روسيا وأوكرانيا اليوم بدءًا من التاسع وحتى 11 مايو الجاري.
وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنته كل منهما على حدة، إذ حملت موسكو وكييف إحداهما الأخرى مسؤولية خرق الهدنة.
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال إن الهدنة ستشمل وقف جميع الأنشطة العسكرية، بالإضافة إلى تبادل ألف أسير من كل بلد.
وأعرب عن أمله أن يكون هذا بداية نهاية حرب طويلة جدا بين موسكو وكييف، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا مستمرًا في المحادثات لإنهاء الصراع بين البلدين.
