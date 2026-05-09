أكثر من نصف اللبنانيين يعتمدون على المساعدات

أكثر من نصف اللبنانيين يعتمدون على المساعداتأكدت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، أن أكثر من نصف سكان لبنان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، في ظل مواصلة الاحتلال هجماته على الرغم من سريان الهدنة القائمة منذ السابع عشر من أبريل.

وقالت المسؤولة عن إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي حجة لحبيب للصحافيين، الجمعة، بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزاف عون في بيروت: "في الوقت الراهن، يعتمد أكثر من ثلاثة ملايين شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان في لبنان، على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة".

وأضافت لحبيب أن الاتحاد الأوروبي قدّم منذ اندلاع الحرب في الثاني من مارس 100 مليون يورو من المساعدات، وأرسل ست طائرات محمّلة بالمساعدات الإنسانية، مع توقع وصول طائرة سابعة السبت.

ورأت لحبيب أن وقف إطلاق النار أتاح "نافذة أمل ضيقة"، داعية سلطات الاحتلال إلى "وضع حد لعمليات القصف"، وتابعت: "لكي يؤدي وقف إطلاق النار إلى سلام، هناك حاجة إلى شجاعة، شجاعة سياسية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا النزاع".

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد عن استشهاد أكثر من 2759 شخصاً وإصابة 8512 آخرين، ونزوح أكثر من مليون منذ مطلع مارس.

وكانت الأمم المتحدة أطلقت في الشهر نفسه نداءً طارئاً لجمع 308 ملايين دولار لدعم العمل الإنساني في لبنان، غير أنها لم تجمع سوى 126 مليونا خلال شهرين، وفق وكالاتها.

وتأتي هذه التحذيرات الأوروبية في وقت يواجه فيه لبنان واحدة من أعقد أزماته الاقتصادية والإنسانية، وسط اعتماد متزايد على المساعدات الخارجية والتحويلات المالية من اللبنانيين في الخارج.

إذ قدّر البنك الدولي التحويلات السنوية إلى لبنان خلال السنوات الأخيرة بما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار سنويًا، في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر.