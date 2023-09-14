انت الأن تتابع خبر ياسمين صبري تستعرض مفاتنها بالضيق والجمهور: غضوا البصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري رشاقتها وانوثتها أثناء ممارسة الرياضة، بطريقة جريئة ومثيرة تعرضت بها للانتقادات الحادة من قبل المتابعين.

وظهرت ياسمين صبري بالصورة التي نشرتها عبر الإنستغرام وهي تمارس الرياضة مرتدية فيزون ضيق كشف عن مفاتنها.

وما اثار غضب الجمهور ان ياسمين صبري كانت قد حذفت هذه الصورة بعد ان تعرضت للهجوم من الجمهور لكنها عادت ونشرتها مجددا وكأنها تتحدى المتابعين وتستفزهم وفقا للبعض.

ومن بين التعليقات التي أضافها المتابعون:

"نزلتيها وحذفتيها فكرتك عرفتي غلطك لكن رجعتي نشرتيها لتستفزي الجمهور"، "اسلوب تحدي للمتابعين"، "وين الاحتشام؟"، "الفن رسالة سامية بالأعمال والأدوار مو باستعراض الجسم"، "خليكي على صور الطيارات واليختات احسنلك"، "غضوا البصر"، "جميلة ورشيقة"، "اجمل ممثلة مصرية".

يذكر أن الفنانة المصرية، قد أبهرت الجمهور في وقت سابق بلياقتها وليونة جسمها، الا انها باتت مؤخرا تعتمد الإطلالات الجريئة والمثيرة رغم تصريحاتها السابقة التي أكدت فيها انها ترفض التعري وارتداء الملابس المثيرة والشفافة لزيادة الشهرة وتصدر الترند بل وتفضل الاحتشام بإطلالاتها، وهذا ما زاد من دهشة الجمهور مؤخرا بسبب تغيير ياسمين نمط صورها وملابسها متساءلين عن السبب وراء هذا الانقلاب.

على المستوى الفني، يعتبر فيلم البعبع آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية إلى جانب الفنان أمير كرارة، وعرض في عيد الأضحى الماضي، ونتظر حاليا طرح فيلم "أبو نسب" والذي يشاركها في بطولته الفنان محمد إمام.