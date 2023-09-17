المطرب نديم شنان : العاطفة مفتاح القلوب والأغنية وتر الإحساس والمشاعر

شارك فـي مسابقات وحفلات غنائية فـي دول الخليج وجمهورية الهند

كتب ـ خالد السيابي:

المطرب نديم بن شنان ابن الفنان الراحل (شنان بن حسين البلوشي) الذي ترك إرثا غنائيا خالدا في ذائقة محبيه وذائقة ولده ( نديم) الذي عزم السير على نهج أبيه ومواصلة مسيرة الغناء والطرب وتقديم أغان متنوعة داخل سلطنة عمان وخارجها، حيث حطت رحاله في عدد من دول الخليج وجمهورية الهند وكسب من خلال مشاركاته الخبرة والتجربة والحضور الفني، وأصبح برصيده قاعدة جماهيرية متعطشة لمفردة الغناء بصوت شجي.وحول البدايات في المجال الغنائي يقول نديم البلوشي: في الحادية عشرة من عمري خضت غمار الفن الغنائي وتأثرت بوالدي الفنان الراحل (شنان بن حسين البلوشي) وكان أبي هو المحفز لتجربتي الغنائية، وكان للوالد عبارة خالدة في مخيلتي وهي ( إذا رسخت حبك في قلوب الناس بهذا الفن الغنائي راح يذكروك مدى الحياة ) ، ومع تقدم الأيام شاركت في إحدى الفرق الموسيقية (فرقة المنى) البداية مع الفرقة كعازف إيقاع لمدة ثلاث سنوات وكان يومها مغني الفرقة شقيقي (نبيل) وكان في كثير من الأحيان يمنحني مساحة للغناء في بعض الحفلات ليقدمني للناس بشكل تدريجي لكسر حاجز رهبة البدايات، وقدمت أغاني متنوعة منها أغان عاطفية قريبة إلى قلبي وهي بمثابة مفتاح القلوب الحالمة.

وأضاف : وبعد حقبة زمنية انتقلت لفرقة (النورس العمانية) عبر صديق الطفولة عاصم موسى الرئيسي صاحب شركة النوتة والانتاج، بعد ما طلب مني المشاركة بفرقة (النورس العمانية) كمغن ومن هنا بدأت نقطة التحول في حياتي الفنية، حيث أصبح صوتي مسموعا بشكل دائم عبر المناسبات والحفلات الغنائية، وأصبحت لدى حسابات متنوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح برصيدي عدد كبير من المتابعين، وقمت بتقديم عدد من الحفلات سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها.

يذكر أن المطرب نديم شنان حطت رحاله في جمهورية الهند وشارك في مسابقة (The Singing Icon ) وحصد المركز الرابع من بين ستين مشاركا.