نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على دور رانيا يوسف فى مسلسل "قائمة الأماني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجسد النجمة رانيا يوسف دور زوجة النجم شريف منير ضمن أحداث مسلسل "قائمة الأمانى" الذى يسلط الضوء على قصص من المجتمع في إطار كوميدي يتخلله بعض الجوانب الكوميدية التي تعمل على نقل روح النشاط والتفاؤل للمشاهدين.

والمسلسل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، يتم التحضير له حاليًا تمهيدًا لبدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة للعرض في موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى.

أحدث أعمال شريف منير

ومن ناحيةأخرى، يُعرض لـ شريف منير خلال الفترة الحالية فيلم يوم 13، الذي يعرض الان في السينمات المصرية ويعد أول تجربة ثلاثية الأبعاد في العالم العربي، وشارك في بطولته إلى جانب كل من النجوم أحمد داود، دينا الشربيني، جومانا مراد، محمد ثروت، نسرين أمين، نهى عابدين، جيهان خليل، أروى جودة، أحمد زاهر، محمود عبد المغنى، مجدى كامل، محمد كيلاني، فيدرا، إيناس كامل، نهال عنبر، محمد الصاوي، أميرة نايف وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

أحدث اعمال رانيا يوسف

كما تستعد رانيا يوسف لتصوير فيلم جديد بعنوان "فيتو" يجمعها بالفنانة إلهام شاهين وإخراج ياسر سامى يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية وخاصة التي تخص العنف التي تتعرض لها المرأة في مجتمعنا، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين رانيا يوسف وإلهام شاهين في السينما بعد مشاركتهما في فيلم "ريجاتا" للمخرج محمد سامى والذى تم عرضه عام 2015.

وتنتظر عرض فيلم جديد خلال الفترة المقبلة، هو "ورد ريحان" الذى انتهت من تصويره فى أبو ظبى وتشارك في بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، تأليف وإخراج محمد نبيل، كما شاركت بفيلم "التاروت" بجانب سمية الخشاب، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، وإخراج إبرام نشأت.

آخر أعمال شريف منير

كما كان آخر أعمال شريف منير هو مسلسل "إيجار قديم"، الذى تم عرضه العام الماضى وشارك في بطولته محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، فيدرا ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم