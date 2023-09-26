انت الأن تتابع خبر نانسي عجرم تتألق باللون الأبيض وتستعد لحفلها مع تامر حسني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورة جديدة لها عبر حسابها على منصة التواصل الإجتماعي "X" بإطلالة ساحرة باللون الأبيض.

وتفاعل متابعيها مع الصورة بالتعليقات الإيجابية والتي أثنت على جمال الفنانة اللبنانية وأناقتها وعفويتها.

وفي سياق آخر .. تحيي نانسي عجرم حفلا غنائيا مشتركا مع الفنان تامر حسني يوم 28 أيلول / سبتمبر الجاري في أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر .

ومن المفترض أن يقدم كل من تامر حسني ونانسي عجرم خلال حفلهم المقبل باقة من أغانيهم الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.