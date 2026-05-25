ضبط سائق ميكروباص بالبحيرة بعد تداول فيديو لتحميل ركاب أعلى السيارة

كشف ملابسات واقعة تحصيل أجرة أزيد من المقررة في بني سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 03:30 مساءً - فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم فحص منشور مدعوم بمقطع فيديو تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام قائد سيارة ميكروباص بتحصيل أجرة أزيد من المقررة بمحافظة بنى سويف.

 

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر، وهو أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى، وبسؤاله قرر أنه أثناء تواجده بأحد المواقف بالجيزة لاستقلال السيارة المشار إليها لتوصيله إلى محافظة بنى سويف، طلب قائد الميكروباص من الركاب أجرة أزيد من المقررة، فقام بدفعها نظراً للزحام ورغبته فى العودة لمحل سكنه.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وقائدها سائق له معلومات جنائية ويحمل رخصة قيادة منتهية، مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

تم التحفظ على السيارة الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى إطار مواجهة محاولات استغلال المواطنين وضمان الالتزام بالتعريفة المقررة.

 

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

