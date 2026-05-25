الداخلية تعيد سيدة تعاني من مرض نفسي إلى منزلها في المطرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 03:30 مساءً - كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ مقدم من موظف مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بتغيب شقيقته، وهي ربة منزل مقيمة بذات الدائرة، عقب خروجها من مسكنهما، موضحاً أنها تعاني من مرض نفسي، ولم يتهم أحداً بالتسبب في غيابها.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة داخل إحدى الحدائق العامة بدائرة القسم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المذكورة لأهليتها عقب أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتها، لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر وضمان سلامتهم.