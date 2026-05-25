وزارة الداخلية تواصل تنظيم برنامج المعايشة لطلبة الثانوية العامة داخل أكاديمية الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 03:30 مساءً - استمراراً لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإطلاع الشباب على طبيعة إعداد رجال الشرطة نظمت وزارة الداخلية برنامج معايشة لعدد من طلبة الثانوية العامة داخل أكاديمية الشرطة فى تجربة ميدانية متكاملة على مدار ثلاثة أيام.

بدأ البرنامج بإجراء الكشف الطبى على الطلبة المشاركين للتأكد من جاهزيتهم قبل الإنخراط فى برنامج تدريبى متكامل يحاكى الحياة اليومية لطلبة كلية الشرطة.

شارك الطلبة فى عدد من الأنشطة الرياضية والبدنية المتنوعة شملت تدريبات اللياقة البدنية، كما شمل البرنامج أنشطة الدفاع عن النفس والتى ساهمت فى ترسيخ روح العمل الجماعى لدى هؤلاء الطلبة وعززت لديهم الإنضباط والقدرة على التحمل حيث شاركوا هذه التدريبات مع طلبة كلية الشرطة.

كما تضمن برنامج المعايشة جولة للطلبة داخل أكاديمية الشرطة شملت ميادين التدريب الفنى الأمنى بنظام المحاكاة ، ومجمع ميادين التدريب القتالى وشاهدوا عروض للخيالة، حيث أن مهارات ركوب الخيل إحدى المهارات التى يكتسبها طلبة كلية الشرطة، كما شاهدوا عروضاً للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة وتسليط الضوء على دورها فى المداهمات الأمنية.

وعلى الصعيد الثقافى والتوعوى تضمن البرنامج سلسلة من المحاضرت واللقاءات التى تضمنت التعريف بأنشطة أكاديمية الشرطة إلى جانب التوعية بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها وجهود مكافحتها .

فى ختام فعاليات برنامج المعايشة تم تكريم الطلبة المتميزين تقديراً لإلتزامهم وتفاعلهم وفى رسالة تؤكد أهمية هذه التجربة فى بناء جيل قادر على دعم جهود الدولة وترسيخ الأمن ودعائم الإستقرار.