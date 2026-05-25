اليوم .. مطار القاهرة يختتم مرحلة سفر الحجاج ويستعد لاستقبال رحلات العودة 29 مايو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 03:30 مساءً - أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الاثنين، ختام مرحلة سفر حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وبدء الاستعدادات لاستقبال رحلات عودة الحجاج عقب أداء مناسك الحج، حيث من المقرر وصول أولى رحلات العودة من مطار جدة يوم 29 مايو الجاري، على أن تصل أولى الرحلات القادمة من المدينة المنورة يوم 1 يونيو المقبل.

وبلغ عدد الحجاج المسافرين إلى مدينة جدة 30,450 حاجًا على متن 247 رحلة جوية، فيما بلغ عدد الحجاج المسافرين إلى المدينة المنورة 44,192 حاجًا على متن 227 رحلة جوية، بإجمالي 74,642 حاجًا على متن 474 رحلة جوية.