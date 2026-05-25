خلال لقائه اليوم .. رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركزى للتنظيم والإدارة مستجدات ملف الإصلاح الإدارى وتطوير الأداء الحكومى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 03:30 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لمتابعة مستجدات ملف الإصلاح الإداري، وعدد من ملفات تطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أهمية مواصلة جهود تطوير الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة العنصر البشري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي وقدرة مؤسسات الدولة على مواكبة متطلبات التطوير والتحول الرقمي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإصلاح الإداري باعتباره أحد المحاور الرئيسية الداعمة لخطط التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية استمرار تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح رئيس الوزراء أن بناء جهاز إداري كفء وحديث يتطلب تطويرًا مستمرًا في آليات العمل والتقييم والتأهيل، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري واختيار الكفاءات القادرة على الإدارة والتطوير وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس حاتم نبيل جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ عدد من مشروعات التطوير المؤسسي، والتوسع في تطبيق أدوات التقييم الإلكتروني، وتطوير آليات العمل والتأهيل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وأكد نبيل استمرار العمل على تنفيذ توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة واحترافية، قادر على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة ودعم جهود تحسين الأداء الحكومي.

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

الداخلية تعيد سيدة تعاني من مرض نفسي إلى منزلها في المطرية

