ضبط سائق ميكروباص بالبحيرة بعد تداول فيديو لتحميل ركاب أعلى السيارة

ضبط سائق ميكروباص بالبحيرة بعد تداول فيديو لتحميل ركاب أعلى السيارة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي وسرقة الهاتف بالمرج

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي وسرقة الهاتف بالمرج

ضبط قائد سيارة تسبب فى حادث تصادم أعلى كوبرى بمدينة نصر

ضبط قائد سيارة تسبب فى حادث تصادم أعلى كوبرى بمدينة نصر

أطاح بها في بيارة ري.. سقوط سائق تروسيكل أنهى حياة طفلة بكفر الشيخ

أطاح بها في بيارة ري.. سقوط سائق تروسيكل أنهى حياة طفلة بكفر الشيخ

كشف ملابسات واقعة تحصيل أجرة أزيد من المقررة في بني سويف

كشف ملابسات واقعة تحصيل أجرة أزيد من المقررة في بني سويف

الداخلية تعيد سيدة تعاني من مرض نفسي إلى منزلها في المطرية

الداخلية تعيد سيدة تعاني من مرض نفسي إلى منزلها في المطرية

وزارة الداخلية تواصل تنظيم برنامج المعايشة لطلبة الثانوية العامة داخل أكاديمية الشرطة

وزارة الداخلية تواصل تنظيم برنامج المعايشة لطلبة الثانوية العامة داخل أكاديمية الشرطة

خلال لقائه اليوم .. رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركزى للتنظيم والإدارة مستجدات ملف الإصلاح الإدارى وتطوير الأداء الحكومى

خلال لقائه اليوم .. رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركزى للتنظيم والإدارة مستجدات ملف الإصلاح الإدارى وتطوير الأداء الحكومى

اليوم .. مطار القاهرة يختتم مرحلة سفر الحجاج ويستعد لاستقبال رحلات العودة 29 مايو

اليوم .. مطار القاهرة يختتم مرحلة سفر الحجاج ويستعد لاستقبال رحلات العودة 29 مايو

الرئيس السيسي يتلقي اتصال من السلطان هيثم بن طارق للتهنئة بعيد الأضحى وتعزيز التعاون بين مصر وسلطنة عمان

الرئيس السيسي يتلقي اتصال من السلطان هيثم بن طارق للتهنئة بعيد الأضحى وتعزيز التعاون بين مصر وسلطنة عمان

الرئيسية أخبار مصرية

الرئيس السيسي يتلقي اتصال من السلطان هيثم بن طارق للتهنئة بعيد الأضحى وتعزيز التعاون بين مصر وسلطنة عمان

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسي يتلقي اتصال من السلطان هيثم بن طارق للتهنئة بعيد الأضحى وتعزيز التعاون بين مصر وسلطنة عمان

الرئيس السيسي يتلقي اتصال من السلطان هيثم بن طارق للتهنئة بعيد الأضحى وتعزيز التعاون بين مصر وسلطنة عمان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 03:30 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان الشقيقة.

 

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جلالة السلطان هنّأ السيد الرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار، وأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

 

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أعرب عن خالص شكره وامتنانه لجلالة السلطان على هذه التهنئة الأخوية الكريمة، داعيًا الله أن يحفظ سلطنة عُمان وشعبها، وأن يحقق لهم المزيد من التقدم والازدهار، وأن يعم الخير والاستقرار على المنطقة.

 

كما تم التأكيد خلال الاتصال على أهمية العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وسلطنة عُمان، وضرورة مواصلة تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز التضامن العربي.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات المختلفة وأعمال التطوير بمدن الصعيد الجديدة

أخبار ذات صلة

0 تعليق