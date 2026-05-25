الرئيس السيسي يتلقي اتصال من السلطان هيثم بن طارق للتهنئة بعيد الأضحى وتعزيز التعاون بين مصر وسلطنة عمان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 03:30 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان الشقيقة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جلالة السلطان هنّأ السيد الرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار، وأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أعرب عن خالص شكره وامتنانه لجلالة السلطان على هذه التهنئة الأخوية الكريمة، داعيًا الله أن يحفظ سلطنة عُمان وشعبها، وأن يحقق لهم المزيد من التقدم والازدهار، وأن يعم الخير والاستقرار على المنطقة.

كما تم التأكيد خلال الاتصال على أهمية العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وسلطنة عُمان، وضرورة مواصلة تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز التضامن العربي.