يستمر حتى 28 مارس القادم.. معرض «النيازك فـي سلطنة عمان» يحط رحاله فـي نـزوى

تغطية وتصوير ــ سالم بن عبدالله السالمي:

افتتحت وزارة التراث والسياحة صباح أمس معرض النيازك في سلطنة عمان بالتعاون مع مكتب محافظ الداخلية بمبنى بوابة نـزوى في محافظة الداخلية، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية. ويأتي افتتاح المعرض الذي يقام في نسخته الثانية ترجمةً للجهود التي تنفذها الوزارة للتعريف بأهمية النيازك واستثمارها استثمارا مستداما وتنويع المنظومة المتحفية بما يسهم في تعزيز الوجهات التراثية والسياحية في مختلف المحافظات، حيث تقوم الوزارة من خلال هذا المعرض بعرض عدد من النيازك النادرة وذات الأهمية العلمية العالمية والقيمة الاستثنائية المميزة من بينها النيزك الحديدي.

كما تضمن المعرض عرضا لمشروع أجهزة رصد النيازك في سلطنة عُمان، والذي تمكنت الوزارة من خلاله رصد وتوثيق عدد من النيازك وهي تدخل المجال الجوي لسلطنة عمان وتحديد مواقع سقوطها.

وقالت رياء بنت محمد الكندية مديرعام المتاحف: إن المديرية العامة للمتاحف عملت على تنفيذ معرض النيازك في سلطنة عمان كأحد المقاصد المتحفية المميزة، والذي يتم نقله بين محافظات السلطنة سنوياً، حيث من المتوقع أن يشهد إقبالا واسعا لزيارة المعرض والاطلاع على العينات النيزكية النادرة الموجودة، ومن المخطط أن يستمر حتى نهاية شهر مارس لعام ٢٠٢٤م وذلك لإتاحة الفرصة للمهتمين والباحثين وطلبة المدارس والجامعات لزيارته ومعرفة المزيد في مجال النيازك الثري لتعظيم فائدته.

وأشار المهندس حسين بن علي الغافري مدير دائرة التراث الجيولوجي بأن افتتاح هذا المعرض يأتي ترجمة لجهود وخطط الوزارة في التعريف بهذا الجانب الهام من التراث الثقافي وإتاحتها للجمهور بعد استكمال متطلبات الدراسة والتحليل الكيميائي، بالإضافة إلى المشاريع العلمية الأخرى في مجال البحث ودراسة النيازك والتي أسفرت عن توثيق أكثر من 7000 قطعة نيزكية وبوزن يتجاوز أكثر من 6000 كيلوجرام، كما تسعى وزارة التراث والسياحة إلى الحفاظ على النيازك، وضمان استدامتها واستثمارها وفقاً للأسس العلمية وأفضل الممارسات العالمية المتبعة.

الجدير بالذكر أن معرض النيازك فتح أبوابه لزيارات الجمهور بدءا من يوم أمس وحتى 28 مارس من العام القادم.