وزير التخطيط: نشر ثقافة الشمول المالي عنصر أساسي في رؤية 2030

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 12:13 مساءً - رنا ممدوح وحمدي أحمد _ قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نشر ثقافة الشمول المالي جزء أساسي من رؤية 2030.

أضاف رستم، خلال توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ منهج “الثقافة المالية” لطلاب مرحلة التعليم الثانوي بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة “سبريكس” اليابانية وجامعة هيروشيما اليابانية، أن رؤية 2030 تهدف إلى إدماج شرائح المجتمع لإمكانية الوصول لأوعية مالية وإدخارية متنوعة.

وأشار وزير التخطيط، إلى أن الوزارة تدعم بقوة البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية في تطبيق الشمول المالي ونشر الوعي الاستثماري، لافتا إلى أن نشر هذا الوعي يؤدي إلي توجيه الشباب لجزء من مدخراته لأوعية استثمارية تخضع للرقابة، وحتى تكون التجارب إيجابية.

ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.