وزير الخزانة الأمريكي: سيتم توقيع عقوبات على أي جهة تتعامل مع الطيران الإيراني

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 11:11 صباحاً - _ حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم من أن أي مؤسسات تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية ستواجه خطر التعرض لعقوبات أمريكية، في إطار حملة تصعيد اقتصادي تستهدف زيادة الضغط على طهران خلال الحرب الجارية.

وأكد بيسنت، في منشور عبر منصة “إكس”، أن التعامل التجاري مع شركات الطيران الخاضعة للعقوبات يعرّض الجهات المعنية لإجراءات عقابية، داعيًا الحكومات الأجنبية إلى منع شركاتها من تقديم أي خدمات لتلك الطائرات، بما يشمل التزود بالوقود، وخدمات التموين، ورسوم الهبوط، وأعمال الصيانة.

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع تقارير إعلامية إيرانية رسمية أفادت باستئناف الرحلات التجارية من مطار طهران الدولي للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، مع تسيير رحلات إلى وجهات بينها إسطنبول ومسقط والمدينة المنورة، إضافة إلى العراق وقطر.

وتؤكد وزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن تمضي في سياسة “الخنق المالي” ضد إيران، في وقت تسود فيه هدنة هشة منذ نحو ثلاثة أسابيع، عقب تصعيد عسكري واسع بدأ في 28 فبراير، وأسفر عن خسائر بشرية ونزوح واسع في عدة دول بالمنطقة، من بينها لبنان.

