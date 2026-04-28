نعرض لكم الان تفاصيل خبر سي إن إن: ضغوط للتوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 11:11 صباحاً - سي إن إن _ كشفت شبكة “سي إن إن”، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن وسطاء دوليين كثفوا ضغوطهم على كل من الولايات المتحدة وإيران لدفعهما نحو التوصل إلى اتفاق، مؤكدين أن الأيام القليلة المقبلة ستكون “حاسمة بشكل خاص” في تحديد مسار الأزمة.

وبحسب المصادر، يخيّم على المشهد احتمال عودة واشنطن إلى التصعيد العسكري، رغم أن الفجوة بين الطرفين ليست واسعة كما تبدو، في ظل استمرار جهود دبلوماسية مكثفة خلف الكواليس، تركز على اتفاق مرحلي يبدأ بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وفتح مضيق هرمز دون قيود أو رسوم.

وفي السياق ذاته، عرضت إيران – عبر قنوات غير مباشرة – إنهاء إغلاق مضيق هرمز دون ربط ذلك باتفاق نووي، مع مطالبتها في المقابل بإنهاء الحصار الأميركي، وفق ما نقلته “أسوشيتد برس” عن مسؤولين إقليميين.

ورغم ذلك، تشير التقديرات إلى أن المقترح قد لا يحظى بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يتمسك باتفاق شامل يتضمن تفكيك البرنامج النووي الإيراني إلى جانب ضمان حرية الملاحة في هرمز.

وفي تصريحات لشبكة “فوكس نيوز”، قال ترامب: “نمتلك كل الأوراق.. إذا أرادوا التحدث إلينا، يمكنهم القدوم أو الاتصال بنا”، في إشارة إلى تمسك واشنطن بموقفها التفاوضي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سي إن إن: ضغوط للتوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.